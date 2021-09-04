大陸廣東一名女子6年前睡醒後發現脖子挺不直，起初以為是落枕，便至診所就醫，嘗試用針灸、物理治療及藥物等方式治療，但病情都未好轉，脖子始終喬不回原位，嚴重影響到她的生活，詭異的狀況使她不敢出門，而近日她才得知，自己是罹患痙攣性斜頸。

根據《騰訊新聞》報導，廣東河源一名41歲林姓女子，2015年7月某日起床後，發現自己的脖子歪一邊，偏向右側，而且不管怎樣喬都挺不直，林女表示「我自己試著想用手扳正，但是一動就痛」，起初她以為是落枕，因此便至診所按摩治療，但脖子仍喬不回原位。

林女脖子一歪就是6年，她曾嘗試靠針灸、物理治療及藥物等方法，但病情仍不見好轉，頸部肌肉甚至還會不自主抽搐，導致頸部有酸痛感，嚴重影響林女的生活，在外經常被人用異樣眼光看，讓她感到非常自卑，甚至不敢出門，導致她患病後不僅無法工作，還要四處求醫，造成不小的經濟壓力。

林女提到，「特別是吃飯，好辛苦，一直要偏著頭吃，看人也總是要斜著眼睛看，生活受到很大影響。而且6年來，我看過多家醫院，大家都說不清楚這是種什麼病」。直到2020年10月在親戚的介紹下，她求助於暨南大學附屬第一醫院神經外科主任醫師王向宇，才得知自己患上「痙攣性斜頸」，由於頸部肌肉痙攣，導致頭頸部無法擺正。

目前痙攣性斜頸的病因尚不清楚，發病時間都在成年，初期症狀並不明顯，因此有些病患難以察覺，越來越嚴重就會造成頸部歪斜，約10%至20%的患者病情在1年內可自行緩解，不過幾乎5年內又會再復發，使患者無法轉動脖子，久而久之，甚至導致頸椎不正常彎曲，嚴重還可能使頸椎骨性結構變形。

林女因家庭與經濟因素，直到今年8月才動手術治療，最終在醫師的建議下進行「超選擇性神經根切斷術」，手術效果顯著且術後併發症少，醫療團隊在手術前詳細檢查和評估，手術相當成功，林女術後1週後已能自行下床，頭也不再歪斜，讓她終於能過正常人的生活。