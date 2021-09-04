為了解新冠肺炎除提高肺部器官急性後遺症的風險外，是否也對腎臟產生影響，美研究團隊針對超過170萬美國退伍軍人展開實驗。結果發現，由於免疫系統過度反應，感染新冠肺炎的患者即使痊癒，出現腎臟受損或功能喪失的風險提高35%。由於腎臟遭到嚴重受損，使該器官宛若老了30歲。

這份研究已發表於2021年9月份的《美國腎臟病學會期刊》。論文指出，現有研究已發現，新冠肺炎會導致肺部與肺外器官出現嚴重的新冠長期慢性症狀，簡稱為「新冠長期症狀」（long COVID）；然而，患者的腎臟是否也會產生後遺症，現有研究仍缺乏詳細的評估。

為了解自新冠肺炎痊癒的患者，是否會出現腎臟後遺症；研究團隊召集1726683名美國退伍軍人，針對急性腎損傷(Acute kidney injury AKI)、腎絲球過濾率(estimated Glomerular Filtration Rate eGFR)等指數進行研究。

其中，在感染新冠肺炎30天後痊癒的89216人為實驗組，未曾感染的1637467名參與者則為對照組。研究團隊透過AKI、eGFR、腎功能衰竭與主要不良腎臟事件等指標，評估腎臟受損的風險。

結果發現，自新冠肺炎痊癒的人各項風險評分也會較高。更精確地說，相較於未曾感染新冠肺炎的參與者，曾罹患新冠肺炎的患者出現腎損傷或腎功能下降的機率高出35%。

研究團隊還發現，新冠肺炎痊癒者的腎臟恐喪失過濾毒素的能力；可怕的是，隨著患者年齡的增長，這些毒素也會隨之增加，eGFR出現的機率也愈來愈高。

從數字上來看，感染新冠肺炎的參與者出現eGFR功能下降達3成以上的機率，比未曾染疫的人機率高出25%；患者出現eGFR功能下降達4成以上的機率，與未曾染疫的人相比高出44%；患者出現eGFR功能下降達5成以上的機率，與未曾染疫的人相比高出62%。

耶魯大學醫學教授兼威爾遜(Perry Wilson)比喻，這些數字的成長意味著新冠肺炎的患者腎臟功能，宛若衰退了30歲。

甚至，研究團隊發現高達220名新冠肺炎的康復者，腎功能喪失達85%，這已是腎臟病晚期才會出現的數字。此外，新冠肺炎的患者出現主要腎臟不良事件的風險，比健康的人高出1.66倍。

研究團隊甚至發現，新冠肺炎患者出現腎臟病的機率，往往與他們一開始染疫時的病情嚴重程度有關；如果患病初期就住院甚至進入加護病房的人，腎功能喪失的可能性就越高。甚至，相較於健康的參與者，輕症患者出現腎臟疾病的風險也明顯增加。

研究團隊解釋，之所以如此可能是新冠病毒過度啟動免疫系統，導致身體器官發炎。威爾遜更斷言新冠病毒更像是腎毒性病毒，會對腎臟產生長期不利的影響。

不過，研究團隊也強調無須過度恐慌，由於研究的參與者以老年白裔男性為主，恐怕難以適用所有族群；加上對照組可能有其他身體健康狀況，恐怕讓研究成果適用對象有限。

不過，這份研究顯示，患者與醫師有必要長期追蹤新冠肺炎患者的腎臟功能。特別是腎臟疾病初期可能不會有明顯症狀，定期檢測顯得非常重要