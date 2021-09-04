蔡義德3日一早前往台中榮總時，遇上貨車肇事逃逸，所幸他人沒事只是車子受到波及，回憶事發當時現場滿是車禍後的碎片觸目驚心，他報平安表示：「真是有驚無險！上蒼保佑，感謝平安！」至於對方肇事後逃逸，他無奈表示：「逃得了一時，逃不了永遠。」

蔡義德除了是台語歌手，也是台灣「番鴨天王」，昨上午9點多到台中榮總辦事，在停車場正準備開車離開時，車輛遭一輛貨車撞擊，貨車撞到停車場通道天花板，導致瓦礫等墜落，讓蔡義德的駕車引擎蓋被砸毀，而小貨車隨即離去。蔡義德今表示：「感謝大家的關心，事故現場就差10秒，還好我已經上車了，不然就會被瓦礫砸中，真是生死一瞬間，很慶幸自己逃過一劫，平安最重要，至於肇事車輛，目台中榮總正在調閱監視器調查，總之平安最重要。」

蔡義德的車輛遭一輛貨車撞擊。(圖/蔡義德提供)

他日前剛推出台語新專輯《過五關》，目前也在逢甲大學EMBA109文創班讀書，蔡義德分享近況表示：「將在9月9日在同學們的幫助下，要攻上合歡山頂，對我而言是個挑戰，慶幸能逃過車關，我很期待這個人生新挑戰，攀登合歡山頂。」