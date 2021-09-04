新竹縣政府規畫「前往幸福街—街角遇到愛」聯誼活動，今年首場4日在竹北市同心樓舉辦。（莊旻靜攝）

新竹縣政府近3年積極規畫青年聯誼活動，今年受到疫情影響，原計5月登場的首場「前往幸福街—街角遇到愛」活動，4日在竹北市同心樓舉辦，共計40名單身青年男、女參與，以電影和DIY為主題，增加互動交流機會，期望能促成佳侶。

新竹縣長楊文科表示，為了讓年輕人願婚、敢生、樂養，青年事務科成立以來，便積極規畫聯誼活動，3年來舉辦6場次，已促成55對情侶，其中也有1對已經步入禮堂，過去活動開放報名也秒殺，今年還有2場聯誼活動，預計在10月、12月登場。

4日的活動透過浪漫愛情電影「可不可以，你也剛好喜歡我？」，透過觀賞、分享，以及DIY活動，增加交談及互動的機會，新竹縣政府教育處長楊郡慈表示，這梯次參與的男、女共40人，男性平均年齡35歲、女性29歲，也透過分享觀後心得，探討愛情，藉此增進彼此了解的空間。

楊文科表示，今年第2、3梯次的未婚聯誼活動，預計將在10、12月登場，有興趣並符合資格的青年朋友，可以關注新竹縣政府教育處青年事務科」官方粉絲專頁，或洽詢新竹縣政府教育處青年事務科，03-5518101分機2893、 2895。