下周二（7日）即將進入新節氣「白露」，早晚天氣開始轉涼，國際天星命理預言專家邱彥龍分享，「白露期間仍舊是五星逆行，娛樂圈、金融股市、運動界、影劇圈、網紅將面臨亂事一堆，因錢財、感情糾葛、認知觀點被無限放大而人心惶惶。」上述的人將頻繁招到抹黑、言語霸凌、恐嚇跟爆料，導致死亡、破財、抑鬱、恐慌跟精神異常。邱彥龍老師表示，「8／29至9／23期間，要學會『靜言』，才不會傷人、自傷。」

以五行學說來分析，秋天屬金，金氣旺盛，日夜溫差漸大，枝葉上凝結成水露，故稱「白露」。引用《易經‧觀卦‧象曰》：「風行地上，觀，先王以省方，觀民設教。」邱彥龍老師提醒，在9／7至9／23白露期間，大至國家、企業，小到家庭，由上到下各領導人、老闆、一家之主，都應該到各基層巡視關懷或者多關心家人，幫忙解決問題，設立規章制度，才能超前部署，提早解決弊端。

邱彥龍老師指出，白露時期災難震盪頻傳，國際間衝突仍將越演越烈，小心生靈塗炭，許多國家女性將招受惡勢力控制，暴力性侵，殺害事件頻傳；藝人、網紅、運動員等年輕貌美女性，可能因賣淫事件受到衝擊而浮出檯面。國際物流價格持續上漲，物價飆升，運送受到阻礙、運費高漲，而這些最後都將由人民買單。

這段期間老人、農民、動物等因疾病、戰爭、暴力脅迫、天災人禍、疫情等各類危難而往生、受傷者會比較多。在健康方面，應注意心血管、腸胃、腫瘤癌症、肝臟、喉嚨、腰背腎、女性婦科疾病、抽筋、恐憂症、中毒跟意外受傷，邱彥龍老師也提醒，「尤其這段期間更要小心亂服藥、用錯藥、誤診、醫療疏失等問題。」