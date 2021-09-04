蔡英文總統4日到高雄市桃源區慰問警察與消防局人員，她致詞時說，這段期間大家都辛苦了，她感謝六龜區公務、警消人員的投入，協助撤離兩千多位民眾，對於當地6位警察同仁的付出，她充滿感謝。

有「希望之橋」之稱的南橫公路明霸克露橋於8月7日遭大雨沖毀，公路總局於25日搶通便橋，管制通行。蔡英文4日到桃源區慰問警消，高雄市長陳其邁等人陪同。

蔡英文致詞表示，她感謝六龜區人員在風災時協助警方撤離民眾，與警方撤離兩千多位居民。她謝謝六龜警分局梅山所與拉芙蘭所的警察同仁，有6位同仁在交通中斷期間仍守在山區，不辭辛勞，她要向這些警員表達敬意。

蔡英文還謝謝協助搜尋桃源區女民代謝宜真的消防局同仁們，蔡英文致詞時表示，家屬與中央都很感謝，在這個困難的地方，災害發生時有消防同仁陪伴民眾，確保民眾安全。她感謝消防局同仁的付出與英勇，對於地方民眾的需要，原住民委員會也會投入，一起協助大家。