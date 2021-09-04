70歲大陸名導張紀中過去曾製作《天龍八部》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》，4年前他梅開二度迎娶小他31歲太太杜星霖，兩人雖被外界酸父女戀，生活依舊幸福，還陸續生下一子一女。近日張繼中曬一家4口照片，似乎有喜事要宣布，寫下：「喜鵲枝頭叫喳喳」，網友發現他刻意將杜星霖凸肚PS打上霧化效果，疑將迎接第3胎。

據知，張紀中與前妻育有大女兒張語芯，之後張紀中又和一女生下大兒子馬丁，生母未公開，近年張紀中和助理傳緋聞，去年張紀中受訪澄清早和39歲杜星霖領證結婚，女方並非他的助理，兩人是在張紀中離婚後才交往結婚，兩人育有3歲大兒子嘟嘟俠和1歲多的女兒小花仙。

張紀中曬全家福，刻意PS蓋掉太太凸肚。（圖／翻攝自秒拍）

上月底，張紀中在網上分享夫妻倆與嘟嘟俠、小花仙的一家四口照，張紀中配照寫下：「喜鵲枝頭叫喳喳」，而照片中杜星霖穿粉紅無袖洋裝，側面看來隆起的大肚十分明顯，張繼中欲蓋彌彰還將太太的肚子周遭加上特效，引來網友評論：「優秀的男人，70歲還在為國家完成生育任務」、「太優秀了吧，實力毋庸置疑啊」。

70歲張紀中日前親自接兒子馬丁放學。（圖／翻攝自秒拍）

而張紀中兒子馬丁的身分也常是外界討論的焦點，據知馬丁五官深邃有如混血兒，不禁讓網友推想生母可能是外國人，對此，張紀中曾回應馬丁已經有合法身分，希望大家為了小孩好，別再追問八卦，重點是自己確實有負起責任，沒虧待馬丁，近日馬丁上學，還有網友捕獲一頭白髮的張紀中親自到學校接兒子放學、參加家長會，確實依照他所說沒因為年紀大就忽略照料兒子的職責。