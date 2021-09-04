第2批BNT疫苗 證實最快8日抵台 16:082021/09/04 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 BNT疫苗示意圖。（圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首批輝瑞BNT疫苗於2日抵達台灣，據知最快8日晚間將有第2批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抵台。 首批93萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗2日上午抵台；根據了解，第2批也將有約90多萬劑的BNT疫苗也將抵台，預估時間最快是8日，但班機也可能會延誤，最慢9日也會抵達。 除了前述2批之外，知情人士指出，9月中秋節附近還會有160萬劑的BNT疫苗抵台。 聯電市值 躍居台股第5大 台股返季線 晶圓雙雄貢獻七成 #BNT #抵台 #疫苗 #第2批 #8日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 MLB》大谷翔平7局飆8K 第9場勝投入袋 13:172021/09/04 體育 開放大學生施打BNT 學子：很明顯政治操作 13:032021/09/04 政治 美國疫苗第三劑加強針初期擬限BNT 13:582021/09/04 國際 疫苗沒得打、周周須篩檢 教師反彈 04:102021/09/04 地方新聞 陸國藥新藥獲批臨床 全球首款以不活化疫苗免疫後血漿製成 11:572021/09/04 兩岸 第七輪AZ首日接種22.9萬人 加開預約至今晚6點 14:342021/09/04 生活 Delta突破性感染頻傳 多為打AZ 04:102021/09/04 焦點要聞 第2批BNT疫苗將抵台 桃機人員證實8日到 15:012021/09/04 生活 東京帕運》單日連輸兩場 方振宇羽球男單SU5級摘第4 15:472021/09/04 體育 BNT施打順序爭議 林濁水：政府失信、國之不幸 11:082021/09/04 政治 港專家研究：青少年接種科興疫苗 免疫反應與成人差不多 12:162021/09/04 兩岸 生活熱門新聞 北市公布確診者足跡 8／28行程曝光 - 生活 獨》機師染疫 台中市一空服員遭匡列 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 太可惡！違規外出趴趴走遭抓包怕被開除 長榮機師出一招想逃 - 生活 機師群聚恐入社區 指揮中心今發110萬則警示簡訊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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