首批輝瑞BNT疫苗於2日抵達台灣，據知最快8日晚間將有第2批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抵台。

首批93萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗2日上午抵台；根據了解，第2批也將有約90多萬劑的BNT疫苗也將抵台，預估時間最快是8日，但班機也可能會延誤，最慢9日也會抵達。

除了前述2批之外，知情人士指出，9月中秋節附近還會有160萬劑的BNT疫苗抵台。