中職今年下半季加入4位旅外投手，讓比賽更添話題性，味全龍隊「龍王」王維中表示，有關注他們的比賽，最期待的就是同場對上江少慶，他笑說：「之前在美國還未分發時，都會請大家一起吃飯，現在應該換他要請我了吧！」

王維中昨天面對統一獅主投6局，投出6次三振、2保送，被敲5支安打，僅有1責失表現不俗，第6局2出局時，林安可敲出左外野界外飛球，看起來有機會被接殺，但左外野手張祐銘漏接，林安可「死裡逃生」後敲出清壘三壘安打，成為重傷害。

王維中表示，6局時自己控球遇到一些問題，會掉分也是自己造成的，「單局2個保送一定會失分。」他認為整場比賽最可惜的是在第5局被獅隊捕手林岱安敲出安打，「兩個打席同樣球路對他，有被他抓到。」

昨天王維中投了95球，是返台後先發單場最多用球數，本季用球數還尚未破百也還未投超過7局，他表示，昨天投到後面體力也沒有下滑跡象，但過去投到後面都會有點小「放槍」，「我昨天也有問投手教練，如果林安可有守下還會投第7局，相信再多投幾球應該也沒問題。」

這場比賽也是王維中首度與捕手吉力吉撈．鞏冠首度搭配，他認為搭配上沒有遇到太多困難，鞏冠給的目標也很明確，只是可能還不了解彼此配球模式，兩人也會繼續溝通。

而今年不少旅外球員紛紛回歸且都已在下半季亮相，王維中也有關注他們出賽，談到4人初先發都挨轟，笑說：「他們4人想法滿一致的，都在第一場被轟，這樣比較沒有壓力。」

這4名旅外投手中，王維中最期待的還是對上江少慶，「因為之前在亞利桑那時，像是張育成、江少慶，他們沒車，春訓時常常會去找他們，載他們去吃飯，不過現在應該換他（江少慶）請我了。」