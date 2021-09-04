「台中那麼旺」就業博覽會4日在市府前廣場熱鬧展開，吸引逾2500名求職者參與。（陳世宗攝）

「台中那麼旺」就業博覽會4日在市府前廣場熱鬧展開，吸引逾2500名求職者參與。（陳世宗攝）

「台中那麼旺」就業博覽會4日在市府前廣場熱鬧展開，現場設風能、光電、跨國、在地及無煙囪等5大專區。（陳世宗攝）

「台中那麼旺」就業博覽會4日在市府前廣場熱鬧展開，現場設風能、光電、跨國、在地及無煙囪等5大專區，邀集63家廠商提供逾3200個職缺，吸引逾2500名求職者參與，初步媒合率達6成多。副市長令狐榮達代表市長盧秀燕與丹麥、英國、德國及荷蘭等14家風能大廠簽訂促進就業合作宣言。

令狐榮達表示，疫情期間盧市長一再強調經濟與就業兼顧，台中市今年度第二季共7項經濟指標榮獲六都第一，其中公司、商業登記家數、商業登記資本額成長數更是連續五季穩居六都第一。「台中那麼旺」就業博覽會現場提供近300個起薪4萬元以上職缺，協助求職者都能適才適所。

令狐榮達說，去年與丹麥商務辦事處合作邀集沃旭能源等9家風能大廠簽訂合作宣言，今年再度合作並擴大邀約英國、德國及荷蘭在台辦事處支持，與英國台英風電、德國西門子歌美颯、荷蘭伯威海事等14家廠商共同簽訂合作宣言；優先釋出薪資4萬元以上職缺予台中市民，將中市列為營業據點或辦公場域優先考量設置城市之一。

勞動部中彰投副分署長劉秀貞指出，透過就業博覽會協助企業尋覓優質勞動力，讓所有求職者找到好工作，廠商找到好人才。丹麥商務辦事處柏孟德處長(Bo Mønsted)表示，丹麥辦事處第三年與市府合作，台中港是台灣離岸風電發展的樞紐，台中也因此成為許多風電相關廠商設置辦公室和訓練人員的據點，有非常多公司已是第三年參加台中市政府舉辦的就業博覽會。

現場參與求職陳先生表示，他是台中人對於風能產業感興趣，特希望能在台中港區服務，流利的外語也獲得外籍主管賞識順利錄取。遠從雲林來的蔡同學說，今年畢業於光電相關科系，事先查好路線順便體驗便利的台中捷運，早上搭乘高鐵到台中並轉乘捷運至市政府站求職，也錄取工程師職缺。

勞工局長張大春強調，因防疫期間採視訊及實體整體求職活動雙軌進行，鼓勵年輕朋友都用視訊來做求職面試，市府給廠商建議用面試方式，市府會提供相關面試的平台減少接觸；8月起每週都有個體、實體性求職活動，要求做到防疫措施，讓求職的人及面視廠商都能夠安全健康的面試。