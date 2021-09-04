蕭敬騰（老蕭）新單曲〈已讀不回94我〉，上架隨即在各大數位平台榜單登上新歌排行榜冠軍，成績傲人，老蕭帶頭發起「勿擾模式」，號召大家今晚9點響應為時60分鐘的「世界勿擾日」，許多媒體、音樂平台及老蕭的代言品牌竭力支持並參與，老蕭也分享今天的行程，表示雖仍忙於工作，但終於可以光明正大的「已讀不回」。好奇老蕭過去曾與外界斷絕最久時間？他透過唱片公司華納音樂表示：「常常10幾個小時，忙工作或是畫畫，常關在工作室與外界斷聯。」若真有急事要找他，同事們都是直接殺到家裡找他。

〈已讀不回94我〉由老蕭包辦作曲、編曲，也是他現階段的心態及註解，並非單純字面上的「已讀不回」，無論在生活、工作上，老蕭都有讀到大家的意見與期待，但有時外界雜音太多，需要時間消化，於是他需要先專注在自己的熱愛的事物，包括音樂以及各種形式上的創作，才能把頭緒理出來，而他也在這樣的全然專注的狀態下完成了這首歌。