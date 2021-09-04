有「全糖城市」之稱的台南，今年將於9月11、12日在新營鐵道文化園區舉辦「2021新營甜蜜節」，現場除了可體驗手做棉花糖及古早味椪糖的樂趣外，姓名與「甜蜜」同音的人還能免費兌換台糖冰棒。

今年新營甜蜜節有4大主題，包括市集活動、藝文表演、創意活動及特色車輛展示；市集活動每日至少有30家特色攤商，並設有DIY體驗區，師傅現場教學，讓民眾體驗親手製作棉花糖與古早味椪糖的甜蜜樂趣，但現場不提供試吃。

藝文表演則每天至少有4組街頭藝人輪番演出；此外，還有車輛展示搭配Cosplay裝扮者與民眾互動，目前仍為防疫期間，活動將採總量管制控管人流，請民眾全程佩戴口罩參與活動，並落實實聯制、酒精消毒及量測體溫等防疫措施。

市長黃偉哲4日為活動大力宣傳，他說，市府現在陸續規畫一些防疫健康的旅遊套裝行程，如早上可以去後壁「俗女村」，到劇中場景拍照打卡並走訪菁寮老街，接下來再去新營鐵道園區參加甜蜜節，如果還不過癮，還能到鹽水岸內糖廠影視基地遊玩，保證CP值超高。