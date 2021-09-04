有些人的個性善良溫暖，總是不求回報付出，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、射手座、巨蟹座的人天生最有愛心，且不擅長拒絕他人，若看到可憐之人，必定會毫不猶豫出手相助。

▍1.雙魚座

雙魚座的人個性溫柔優雅，在他們身上，絲毫看不到粗魯的氣質，就像冬天裡的太陽一樣溫暖，總令人覺得很討喜，他們的心腸很軟，若遇到需要幫助的人，絕對不會袖手旁觀，說到天底下最不擅長拒絕他人的人，非雙魚座莫屬。雙魚座私下也非常感性，思想單純又認真，任何一件簡單的小事，都可以讓他們感動流淚。

▍2.射手座

射手座的人個性陽光愛玩，熱愛追求自由，骨子裡帶著一絲叛逆氣質，看似有點壞壞的、不太正經，因此，不懂射手座的人會以為他們很幼稚又沒心沒肺，但實際上他們的內心就像一個孩子，非常單純又善良，很容易心軟，就算活得再瀟灑，在需要他們幫助的人面前，他們就會變成熱心腸的人，用盡全力出手相助，永遠不會坐視不管，是十分熱情善良的大好人。

▍3.巨蟹座

巨蟹座是12星座中最有母愛的人，不論男女都充滿了愛心，將母性的本質發揮到了極限，所以他們的心都很軟，見不得其他人受苦，若看到可憐之人，必定會出手相助。在感情中，巨蟹座也是典型嘴硬心軟的人，他們會捨不得讓喜歡的人流淚，如果遇到吵架，只要愛人一哭，巨蟹座馬上就會原諒對方，有時候非常沒原則，會無底線包容另一半，非常有耐心。