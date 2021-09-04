蘆洲龍源派出所上月獲報，有民眾疑似遭詐騙，由副所長周附三、警員許銘澤、陳柏維等3員趕往處理，原來1名婦人接到電話表示其兒子因為欠債遭到綁架而不知所措，經過警方到場查證後發現這是典型的假綁架真詐財案件，婦人這才相信是遇到詐騙，所幸並未造成損失。

據了解，一名婦人在家接到詐騙集團電話，詐騙集團表示婦人的兒子因為欠債遭到綁架，要求婦人交出贖金20萬元並威脅不准報警否則撕票，電話那頭並不時傳來疑似婦人兒子的求救聲音。

婦人當下信以為真，聽信詐騙集團指示要前往銀行將錢提領出來，由於前往銀行的路上，婦人神色過於慌張引起鄰居注意，鄰居了解後幫忙報案，警方獲報立即到場，先是安撫婦人情緒，檢查與婦人的聯絡電話是否有被警示，並與婦人兒子取得聯繫，確認其兒子平安後才使婦人相信這是一場騙局，婦人也感謝蘆洲警方的積極幫忙。

警方提醒民眾，子女欠錢莊錢遭綁的詐騙內容雖然老梗，但是由於天下父母心，這類詐騙仍然是層出不窮，請民眾謹慎小心以免受騙。民眾若接獲疑似詐騙電話應立即掛斷，並勇於撥打110或165查證，警方會立即協助。