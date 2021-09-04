國民黨主席選舉今日下午4時舉辦電視辯論會，尋求連任國民黨主席的江啟臣率先進行政見發表，江啟臣表示，適任的黨主席該帶領國民黨走對的路、做對事，他主張基於中華民國憲法，以原汁原味的九二共識為基礎，延續連胡會五項願景，推動兩岸破冰。中華民國，不該成為美國與中共對抗下的棋子，讓台海陷入兵凶戰危。江啟臣重申，若他連任黨主席，2024總統大選將無私造王，力拚國會過半。

江啟臣表示，首先是走對的路，國民黨捍衛中華民國、熱愛台灣，有責任堅持馬前總統的「親美和陸」路線，遏止危機，避免戰火。兩岸雖有制度差異，但是有深遠的歷史、文化、血緣連結，都是中華民族。兩岸應以此基礎，共建和平、互補、互利、雙贏的榮景。

做對的事部分，江啟臣說，2016國民黨輸在沒章法地陣前換將；2020年我們再次輸在不團結。要避免重蹈覆徹，需建立清晰的初選制度。他認為，初選除了要檢視候選人能力與品格、挑出最強戰將，更是替候選人造勢的舞台。

江啟臣認為，國民黨要重返執政必須堅持制度，、毫不徇私；這才是「做對的事」。他公開承諾不選2024總統，公正無私為黨設計一套公平透明、黨員參與、結合民意的總統初選程序，找出一個能打敗民進黨、讓國民黨重返執政的最佳候選人。

國民黨在國會表現部分，江啟臣說，力抗蠻橫，揭發真相，踢爆食安會報、治安會報都沒有開；身為主席，他與黨團同仁夜宿街頭反萊豬；我們更與馬前總統召開國際記者會捍衛新聞自由；我們發動兩項公投，彙集了破紀錄的150萬份連署書，號召強大民意要讓蔡政府低頭！

江啟臣強調，他來自草根基層，敢戰能戰，過去十七個月，我們喚醒了藍營的「戰鬥魂」，選擇他，就是要讓他繼續帶領國民黨戰鬥到底。

江啟臣說，去年主席補選時，他指出本黨40歲以下的黨員不到3％，在他上任後重新開辦革實院講習班，場場爆滿，這是多年未見的景象。他更常去學校演講，破除外界對國民黨的刻板印象，任內入黨的新黨員中，每十名就有四位是年輕人。這就代表未來，代表希望。

江啟臣重申，他已承諾要達成五大目標，包括兩項公投全過關、邀請領袖級特使推動兩岸交流、執政縣市15＋、明星級戰將的不分區名單，以及無私造王，打贏2024總統大選，拚國會過半，如果當選後只要上述其中一項沒兌現，他就辭職負責。