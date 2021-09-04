蘇貞昌首度以行政院長身分參觀奇美博物館時，對兵器廳特別有興趣。（洪榮志攝）

蘇貞昌首度以行政院長身分參觀奇美博物館時，對兵器廳特別有興趣。（洪榮志攝）

行政院長蘇貞昌4日下午忙裡偷閒安排私人行程參觀台南市奇美博物館、十鼓仁糖文創園區，除欣賞傳奇攝影大師蒂姆．沃克的世界巡迴亞洲首站《蒂姆．沃克：美妙事物》特展外，對兵器廳常設展更興緻濃厚，花了近1個小時駐足。蘇貞昌對日本兵器格外有興趣，頻頻與陪同的行政院祕書長李孟諺等人交換意見。

下午2點30分左右，蘇貞昌首度以行政院長的身分抵達奇美博時，受到奇美博董事長郭玲玲熱烈接待，館方特別安排王牌解說員，針對特展及動物廳、兵器廳、羅丹廳、樂器廳、藝術廳、雕塑大道等常設展，全程導覽2小時。

剛開始，蘇貞昌參觀攝影大師蒂姆．沃克的特展時，神情較為嚴肅，對大師的作品並沒有太多回應。不過，當他進入兵器廳參觀時，整個人神情為之一振，對諸多中外古兵器都興緻盎然；尤其，在看到日本戰國時代的兵器、武士護甲時，更是不時向李孟諺等人介紹，還興高采烈地比手劃腳，看得出情緒頗為高昂。

在奇美博待滿2個小時後，蘇貞昌才意猶未盡地離開，轉往鄰近的十鼓園區參觀。

奇美博表示，該館的兵器廳分為「歐洲」與「非歐洲」等2大展區，大小藏品1600多件。其中，「歐洲區」將多元複雜的兵器分門別類介紹，並設置兵器演進長廊，展示史前至近現代19世紀的代表性兵器，呈現兵器在歷史上整體進程的概念。

至於「非歐洲區」則以地理位置分成10多個不同的展區，像是中國大陸、日本、非洲、印度波斯等，呈現豐富多樣的裝飾風格與文化特色。