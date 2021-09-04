塔山電廠廠長葉國佐簡報強調，塔山電廠持續優化供電設備和管理系統，去年全年未發生停電事故，供電品質更趨穩定可靠。（李金生攝）

立委蔡壁如關心去年1月即暫停兩岸「小三通」的金門，地方經濟遭遇疫情衝擊的嚴重困境。（李金生攝）

4大公投將於12／18登場，民眾黨展開周末縣市公投宣講，立委蔡壁如今天跨海來到首站金門，強調要衝高公投的投票率，用選票讓政府聽到人民的聲音，同時也實地了解去年1月即暫停兩岸「小三通」的金門，地方經濟遭遇疫情衝擊的嚴重困境。

珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四等4大公投案，原定於8／28舉行投票，但因疫情影響順延至12／18，民眾黨規畫在疫情逐漸緩和，管制措施鬆綁下，重啟公投系列宣傳活動，希望衝高公投的投票率，向政府傳達最真實的聲音。

蔡壁如說，民眾黨選擇金門做為公投宣講的首站，原因是金門塔山電廠擁有全國最完備的智慧電網和最大的儲能系統，在我國進入能源轉型過度期，金門這方面做得還不錯，只要綠能開發可以跟上來，核四就可以不重啟，這也是民眾黨的主張。

蔡壁如並表示，金門在去年1月因疫情暫停兩岸「小三通」至今，各行各業受到嚴重衝擊，她也想利用跨海來到的機會，與鄉親溝通聽取各方意見，並走訪當地的砲彈鋼刀、麵線和貢糖等特產店，實地了解影響層面。

蔡壁如在今年剛啟用2套新機組的塔山電廠，還特地走進中控室勘查供電作業。廠長葉國佐簡報強調，塔山電廠持續優化供電設備和管理系統，去年全年未發生停電事故，供電品質更趨 穩定可靠。

金門一向藍天高掛，一直是綠營的艱困選區，當地居民對民眾黨也相對陌生，但對台北市長柯文哲領導的民眾黨，將金門做為全國公投宣講的首站，仍表示非常歡迎，普遍認為外島資源匱乏，有更多的政黨關心和協助，都是好事一樁。