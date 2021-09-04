新北市農業局與八里區農會舉辦新北文旦柚展售會。（王揚傑攝）

新北市農業局與八里區農會舉辦新北文旦柚展售會。（王揚傑攝）

目前正值文旦柚產季，新北市農業局與八里區農會今（4）日起至12日在板橋區農會活力廣場舉辦9天的「新北幸福柚平安」新北文旦柚展售會，現場消費超過500元即有好禮相送，民眾可把握機會採購。

農業局長李玟表示，今年文旦柚的生長期氣候平順、陽光充足，文旦柚品質和香甜Q度高於以往，目前八里文旦柚正是成熟採收期，為了方便消費者購買，八里區農會首次來到板橋農會舉辦展售會，並起特別搭起象徵平安保佑的柚子塔，現場有多家優質文旦品牌供挑選，歡迎大家到板橋農會選購高品質新北文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌建議，挑選文旦柚時選擇果皮光澤、果形成紡錘狀、拿起來有扎實感的果實，並在陰涼通風處放置5到7天，等文旦柚「辭水」，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。

家住板橋的陳小姐說，今天到板橋農會活力超市購物，剛好遇上文旦柚展售會，本來只打算買一盒文旦柚的他看到消費滿千送文旦柚5斤禮盒1箱的優惠，忍不住又再買1箱，不論是自己享用還是送人都很適合。

農業局表示，連續9天在板橋農會活力廣場舉辦「新北幸福柚平安」新北文旦柚消費地展售會，無法到場的民眾也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買，或到「小農電舖直銷站」網站訂購，展售會詳細資訊可查詢八里區農會臉書。