新冠疫情在南韓每天仍有上千人確診，上月（29日）前女團IZ*ONE 16歲成員張員瑛宣布確診後，同公司的17歲安兪真雖立刻做檢測被判定為陰性，但需居家隔離，但在隔離期間出現發燒症狀，再進行PCR檢測後，今(4)日通報確診。

8月29日張員瑛由於新冠確診，同公司的安兪真的動線與她重疊而被匡列，在第一時間也對安兪真進行檢測呈現陰性，也遵從南韓防疫指示進行居家隔離，但在居家隔離期間第7天卻出現發燒、喉嚨痛症狀，而再接受PCR檢測後，結果呈現陽性。

安兪真經紀公司Starship Entertainment證實確診消息，「很抱歉讓大家擔心了，我們會遵守當局防疫政策，將會盡全力讓藝人恢復健康。」由於張員瑛和安兪真都是IZ*ONE的人氣成員，張員瑛更是第一名出道，因此大批粉絲表示擔心。IZ*ONE合約結束後，有傳二人將於今年下半年以新女團出道。