謝承均（左）與白家綺合演電影《影子背後》即將上映。（飛行圓影業有限公司提供）

電影《山中森林》因疫情延宕3個月，片中演員李千那、王子（邱勝翊）、郭雪芙的戲份終於陸續殺青，主演之一的謝承均也在3日拍完海邊的最後一場戲，他說「《山中森林》從疫情前到疫情後歷盡波折，但也因此讓我們印象更深刻，大家也稍微緩一下，對於導演和演員來說有更多時間重新去思考我們的角色以及電影本身」，並表示相當期待所有人努力這麼久的一部片剪接出來的成果會是如何。

他和李康生第1次合作，在片中飾演結拜兄弟，謝承均大讚李康生是個風格性很強的演員，「他是私底下話不多，但如果鏡頭擺出來讓他在那邊不講話，你就覺得這個演員很有故事性」，更興奮透露李康生是他以前念書，在學電影時的偶像，「常常看他的電影，所以如今過了這麼多年可以跟他一起合作，而且是跟大家演拜把的兄弟，這個緣分我很珍惜」。印象最深刻的一場戲也是他跟李康生某1個抽雪茄場面，「因為有借跑車，還有很多小弟，所以那個夜晚，我抽了2根的雪茄，抽到後面我頭已經暈了」。

至於如何抽離角色，戲齡20年的謝承均也說：「我都是每次都在導演『5、4、3、2、1、Action』之後，把我當時的那種精神還有對腳色的一些想法把他灌入角色中，所以我演戲這麼多年，很少抽離不出來，因為我會分得很開，當進入片場的時候，那個收工殺青的那個狀態，這樣子我才能為了下一個角色做準備，所以這方面還好不是太困擾我。」而他近日除了趕拍八點檔《天之驕女》外，和白家綺主演電影《影子背後》也將在中秋檔期上映。粉絲在得知謝承均與白家綺首次合作的電影即將上映，紛紛表示期待，並稱多年來習慣了偶像在劇中講台語，難得看到他們在電影裡全程講國語，一定會進電影院支持。

《影子背後》是改編自導演李世偉所創作的短篇小說，身兼編劇的他，也邀請了業界經驗豐富的攝影指導蔡坤庭共同執導。坦言採用雙導演制雖然是一種挑戰，在製作的過程中，必須不斷磨合彼此對故事詮釋上不同的想法，但站在為了作品好的立場去思考時，聽見不同的聲音，有時反而能幫助彼此看清一些可能的盲點。白家綺老公吳東諺，在片中也有吃重精彩的演出。當初看完劇本，夫妻倆各自都有喜愛的角色，很湊巧的是，彼此擔綱演出的角色，分屬兩條不同的劇情線，所以雖然是夫妻同片演出，但是拍攝期間兩人都沒有對手戲，直到宣傳期開跑，才終於有同台的機會。既然是走懸疑燒腦的路線，故事及角色的設計，自然離不開各種懸念與反轉的安排。電影將在17日上映。