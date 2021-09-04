香港女星黎姿（現名馬黎珈而）昔日是歌影視三棲藝人，在每個領域都有代表作，尤其電影《古惑仔》系列和電視劇《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》，都令觀眾留下深刻印象；2008年黎姿嫁給有殘疾的富商馬廷強後，宣布退出演藝圈，之後偶爾會在一些活動現身，而她經營的卓珈控股，還被知名集團收購股份，意外讓其身價在短短10天內又爆漲3.19億港元（約新台幣11億元）。

今年10月就要滿50歲的黎姿，從當年演出《倚天屠龍記》中的趙敏郡主在兩岸三地打開知名度，還獲得「最美趙敏」的封號，因此2008年為愛為家庭淡出演藝圈，讓許多粉絲不捨；但黎姿回歸家庭後，心力都放在家人外，還挑戰商場接手弟弟黎嬰創辦的公司，不甘當平凡貴婦。

而黎姿也把弟弟的事業經營得有聲有色，讓小公司變成上市的卓珈控股，當時傳聞她的身價飆破10億港元（約新台幣35億元），被網友封為「最美CEO」；近期傳出知名美圖公司斥資買下卓珈控股部分股份成為股東，消息曝光後，卓珈控股光是在8月23日至9月3日間，股價飆漲，黎姿手中的股市值激增3.19億港元（約新台幣11億元），又誕生一名在商場成功的退隱女藝人。

黎姿雖然退出演藝圈，但仍會透過IG或微博分享個人生活，也讓粉絲發現快50歲的她，臉蛋和體態都維持得相當好，常常獲得盛讚，「永遠都那麼美」、「凍齡女神」、「女神十年如一日」。