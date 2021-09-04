南投林管處與南投縣府在九九峰生態藝術園區舉辦「蔓蔓來，快快除～防治外來入侵種」活動。（南投林管處提供／陳淑芬南投傳真）

9月4日是小花蔓澤蘭全國防治日，南投林區管理處與南投縣府在九九峰生態藝術園區舉辦「蔓蔓來，快快除～防治外來入侵種」活動，由草屯鎮平林社區在清除小花蔓澤蘭比賽中以47.4公斤成績拔得頭籌。南投林區管理處表示，南投、彰化及雲林縣各設有收購點，收購金額為每公斤5元，歡迎民眾加入防治外來種行列。

「蔓蔓來，快快除～防治外來入侵種！」活動邀請特有生物保育中心黃士元博士到場介紹小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵種危害情形，並舉辦清除小花蔓澤蘭比賽，約有50人組隊參與。

南投林區管理處表示，經多年來對外來入侵種的宣導防治，小花蔓澤蘭數量已逐年降低，希望民眾持續關心外來種植物對生態環境危害，參與防除工作；並呼籲民眾，如發現小花蔓澤蘭蹤跡，要連根拔起，放置塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。

南投林區管理處表示，「全年常設小花蔓澤蘭收購點」分別設於南投縣的土城分站、埔里工作站、水里工作站及丹大工作站；彰化縣的田中分站；雲林縣的林內分站，在每週一上午9時至11時30分辦理收購，收購金額為每公斤新台幣5元；另外，設籍南投縣民眾，只要檢具身分證證明，即可再領取南投縣府加碼的每公斤2元。