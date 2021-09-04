台中樂成宮4日舉辦「中元普度，攜手送暖挹注愛心」活動，廟方募集白米1萬8千多公斤（約3萬台斤），分送給辦理長照單位及社區鄰里關懷據點，受贈單位也開著貨車或自小客來載運白米。（馮惠宜攝）

台中樂成宮旱溪媽遶境有超過百年歷史，去年曾受疫情影響延期，今年全國遭逢新冠疫情超過兩個月三級警戒，各行各業都受衝擊，樂成宮首度因為防疫中元普度未對外代收普桌，自辦普度後也集結3萬斤白米，在4日分送給遶境十八庄所到之處的長照及鄰里關懷據點。

台中樂成宮4日舉辦「中元普度，攜手送暖挹注愛心」活動，廟方募集白米1萬8千多公斤（約3萬台斤），分送給辦理長照單位及社區鄰里關懷據點，範圍含括旱溪媽遶境18庒的行政區域，樂成宮董事長郭松益表示：希望拋磚引玉，期盼大眾可以攜手送暖，挹注愛心，讓每個弱勢家庭或社福機構都能感受社會溫情，讓中元普渡更具意義。

郭松益坦言，今年因疫情關係，配合政府防疫措施，沒有對外代收代辦普桌，也將昔日分送普度品改為募集愛心白米並捐贈。此次受贈對象為旱溪媽祖遶境十八庄轄內相關的119個里與東區、南區、西區、北區、南屯區、北屯區、太平區、烏日區、大里區、霧峰區等弱勢家庭及關懷據點等。

9月4日的捐贈活動，市府由民政局副局長徐照山代表市長盧秀燕受贈，東區公所區長何宜真、市議員何敏誠、羅廷瑋以及南區國光里長陳雅惠都到場見證，受贈單位也開著貨車或自小客來載運白米。