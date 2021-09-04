樹林濟安宮是在地重要信仰中心，距今已有232年歷史，廟方為了慶祝廟宇東遷百年，在2019年睽違32年舉行建醮科儀大典，吸引全台各路廟宇參與。廟方為了將建醮文化傳承，在廟內設置一處展示空間，除了列出建廟歷史外，也設置無塵室展出「主帥轎」。濟安宮董事長陳黃綠妹表示，該神轎造價260萬元，僅有時隔數十年的建醮儀式才會拿出，盼展出後能讓信徒回味繞境盛況，也能將文化傳承。

樹林濟安宮建廟於1788年，主祀保生大帝，每年農曆3月15日保生大帝聖誕時會固定舉行保生文化祭，遶境樹林各地，而該廟宇也保有建醮祭典，1967年、1987年都各舉辦過一次建醮祭典，由於建醮祭典需要充分準備，每次舉辦都相隔數十年。陳黃綠妹說，為了慶祝廟宇東遷230年，廟方在2019年舉辦建醮祭典，當時買了一塊台灣檜木重新製作主帥轎，供保生大帝建醮遶境時使用。

陳黃綠妹表示，保生大帝的坐轎是傳統的八抬文轎，屏東木雕師傅花費一年時間手工刻製，全轎沒有使用任何一根鐵釘，全部都適用「木榫工法」完成，轎身有蝙蝠賜福、雙龍搶珠、鳥獸花草等圖案雕刻，相比過去的主帥轎來得精緻。

由於近年來廟宇的信徒逐漸年輕化，為了讓青壯年更了解建醮文化，廟方將擺放在倉庫內的主帥轎拿出展示，周邊也貼上遶境時照片、建廟歷史文化供信徒觀覽。陳黃綠妹說，廟方目前仍保有100多年歷史的文轎，目前仍擺放在倉庫中，未來舉行圓醮祭典時，民眾可一同來參與，百年老轎和主帥轎將一同遶境樹林。