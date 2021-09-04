半導體市場表現熱絡，日月光投控（3711）持續擴大布局、提升產能規模，人才需求更是不斷增加。日月光投控表示，旗下日月光高雄廠4日舉辦大型徵才活動，以設備工程師、儲備幹部、生產助理員為主，歡迎年輕世代，以及受疫情影響的從業人員，不用成為北漂族，也能在南部找到好工作，預計至2021年底還要再招募逾2000名人才。

近年，新冠肺炎的影響，遠端工作、遠距教學成為新常態，帶動筆記型電腦、通信網路、高效能運算應用市場強勢成長，而5G、物聯網、車用電子等新興領域的快速發展，拉抬半導體產業逆勢成長，訂單持續暢旺。

日月光投控表示，高雄是全台重要的半導體先進製程聚落，為了讓半導體更加平易近人，日月光高雄廠以產業領頭羊之姿，舉辦系列導覽，解鎖產業面的趨勢脈動，以及5G、車用與封測廠的關聯性；接著從日月光的發展沿革，到求職者關注的職場安全、健康衛教體驗，並以AR擴增實境，說明工廠水回收的奧秘。藉由生活化的講解，讓求職者瞭解產業關鍵項目，不僅獲取專業知識，更可減少在面試現場等候的緊張感，達到企業與員工的雙贏。

針對生產助理員，高雄廠除了假日徵才外，亦於K10廠區開放平日隨到隨談，同時以巷口咖啡店的概念，主動布局鳳山、西子灣咖啡廳等據點，便於求職者的交通往返之外，更以軟性的空間提供求職者好的面談體驗，在心情放鬆的狀況下，也能有較佳的表現。

另一方面，台灣人口的負成長，以及疫情導致移工無法入境的兩大因素，更加促動日月光持續接軌校園、向下扎根，以完善的育才方案，穩定公司人力需求。今年，日月光配合青年就業領航計畫，規劃符合高職生的職涯發展，攜手國教署、教育局，向校園招攬即戰力人才，不僅提供學生職業試探的機會，更協助在學青年兼顧課業與實務訓練，讓學位、技能、就業一步到位。

面對全球市場強勁的需求，日月光表示，積極透過產學合作，培養更多即戰力人才；以同仁的角度，從身心靈各面向出發，推動有感的健康職場促進服務，打造良好的就業環境；並以數位轉形的布局，提升員工個人產值與工作價值層次，創造更好的就業機會，有效留住人才，與光世代一起引領「封」潮、「測」動世界。