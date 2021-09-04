長榮航空機師突破性感染，傳給就讀北科附工的兒子。立法委員萬美玲向中央喊話，要求讓桃園市民優先接受完整疫苗施打。萬美玲指出，雖然北科附工1採陰，但擔憂沒有樂觀與放心的本錢。

萬美玲指出，許多家長也抱怨，為何已知學校有確診，卻還要讓學生到校上課？中央流行指揮中心每天公布確診者足跡，不就是希望大家能夠提高警覺避免前往，而校園有了確診個案，卻讓不知情的家長跟學生到校後才宣布，若說只是為了方便集體採檢，家長恐怕無法接受，此外如何一一做好疫調，不可輕忽。

萬美玲表示，直指桃園市作為國門之都，從去年疫情開始，不管是桃園醫院院內感染事件、華航諾富特事件，以及這次 長榮機師染疫事件，每一次都造成桃園市民高度恐慌，生活大受影響，每一個破口都可能成為台灣防疫難以承受之痛。

萬美玲最後說，希望桃園市長鄭文燦能記取過去的事件，縱使沒有辦法做到超前部署，也要能精凖疫調並有效控制疫情，中央也必須檢討各項防疫政策，不能再有任何破口產生！桃園在防疫的第一線，萬美玲強烈要求中央，立即讓全桃園可施打疫苗之市民，優先給予完整疫苗接種。