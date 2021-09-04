二度傷害無法忍！台中一名人夫控訴，他2011年結婚，卻在2018年4、5月間發現妻子與小王互傳訊息，雙方發生爭吵後，妻子離家出走，兩人最後離婚收場。人夫被戴綠帽已經夠氣了，沒想到前妻與小王後來生下一名男嬰，竟跑來要求他當孩子的「名義上生父」，人夫嚥不下這口氣，氣得對前妻與小王提告求償30萬元，法院最後判決他勝訴，前妻與小王應共同賠償10萬元。

人夫主張，前妻被他發現與小王互傳暖昧訊息後，2019年9月中旬離家出走，2人隔年5月協議離婚，2020年10月假借返家探視2人所生的女兒機會，告訴他2個月前與小王生下一名男嬰，2人將要結婚，要求他簽署有關文件，暫時當男嬰的「名義上生父」。

據「ETtoday新聞雲」報導，人夫氣炸表示，自己與前妻從2018年年初就沒有發生性行為，男嬰不可能是他的親生子，再推算一下時間，前妻2人婚姻存續期間就外遇小王，小王還是男嬰的生父，因而決定向前妻與小王提告求償30萬元。

針對人夫的指控，人夫的前妻與小王，在法院審理時都未出庭辯論，也沒有提出書狀作聲明或陳述，法院勘驗各項事證後，最終判決前妻與小王應賠償人夫10萬元，可上訴。