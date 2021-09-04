昨（3）日是93軍人節，陸軍馬祖防衛指揮部卻傳出重大軍紀案件！吳姓士官藉指派任務之便，趁與女兵獨處時性侵得逞，事後女兵向單位長官泣訴受人欺凌，部隊隨即拘捕吳姓士官送交憲兵隊偵辦，經移送連江地檢署，昨晚已遭法院裁定羈押禁見。

據了解，該部隊昨因軍人節暫停操練，全員在營休假，午休過後，吳姓士官假借分配打掃勤務，要求被害女兵向他報到。詎料，吳姓士官趁與女兵獨處機會，向女兵伸出魔爪，不顧女兵極力反抗，性侵得逞。

女兵受辱後，掩面哭泣奔出房門，直接向部隊長官報告遭受不堪，長官立即下令限制吳姓士官行動，並通報憲兵隊將他逮捕。偵訊後，依妨害性自主罪嫌移送連江地檢署。

檢方複訊後，認定吳姓士官涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

馬防部表示，吳姓士官假藉勤務，涉嫌趁隙對女性同仁妨害性自主，單位在獲報後立即報案並陪同被害人就醫。案經連江地檢署檢察官訊問後，聲請羈押禁見獲准；馬防部現已組成專案小組，著手行政調查，將就內部管理疏責進行檢討。

馬防部強調，後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，檢討撤職處分，進行汰除；另將加強軍法紀及性別分際教育，以建立正確認知，維護軍譽。

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