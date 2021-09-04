中國金融學會綠金委副主任馬險峰4日在2021中國國際金融年度論壇上表示，大陸綠色金融產品也不斷豐富，綠色信貸、綠色債券、保險、綠色基金等產品都在不斷發展和成熟。大陸銀行間交易市場交易協會和證券交易所上半年共發行碳中和債券111支，發行規模人民幣（下同）1206億元，電力行業發行規模佔比6％。

馬險峰表示，大陸「十三五」期間新能源節能環保等綠色低碳資產通過資本市場首發再融資、掛牌、發行公司債券等方式募集資金2兆元。截至2020年底，新能源新材料節能環保等綠色低碳產業的上市公司數量總市值分別為鋼鐵、水泥、電解鋁等高能耗行業上市公司的6倍和3倍。

上證報報導，2020年7月14日大陸國家綠色發展基金成立註冊資本達到885億元，截至2021年第二季，大陸本外幣綠色貸款餘額超過13.92兆元，年增 26.5％，高於各項貸款增速14.2個百分點，位居全球第一。綠色債券累計發行超過1.2兆元，含ESG主題概念類的基金240多支，規模有3500億元。