台中市政府舉行首屆「台中製造Made in Taichung」設計競賽，共有20組優秀團隊獲獎。(台中市政府提供)

台中市政府為宣導社會住宅理念及展望未來發展，以好宅設計規劃為主軸，舉行首屆「台中製造Made in Taichung」設計競賽，廣邀國內各大專院校設計與規劃好手參賽，決選結果揭曉，共有20組優秀團隊獲獎；都發局長黃文彬出席頒獎典禮，肯定學子的前瞻性與創新思維，鼓勵他們不斷砥礪精進，莫忘對好宅設計的創新與熱情。

台中市住宅發展工程處指出，「台中製造Made in Taichung」好宅設計競賽，共邀請全國近40所大專院校共160個隊伍報名共襄盛舉，計有108個隊伍通過審查參加初選，最後取各分組前10名晉級決選，決選階段邀請來自產官學界的學者、專家擔任評審委員，針對初選入圍的設計作品評分排名。

住宅處表示，此次競賽分成「空間設計」與「經營策略」兩組，並進行一整天的簡報評選，「空間策略組」隊伍針對高齡友善建築、綠建築、因應COVID-19的應變建築提出許多新穎的空間設計；而報名「經營策略組」的隊伍則針對周邊鄰里推出共融方案，以及多元混居提出許多創新經營管理模式。

住宅處強調，此次20組競賽團隊都以前瞻性、創新思維提出優秀的設計構想與經營模式，令人印象深刻。除期待優秀設計為台中好宅帶來新的活力外，也期望透過此次競賽描繪社會住宅更美好的未來。所有得獎作品將於9月6日起於活動官網舉辦線上公開展覽，有興趣的民眾請持續保持關注。