國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，預計將聚焦兩岸、美中台關係，以及2022、2024年選戰布局等議題。卓伯源在第一階段的辯論表示，國民黨需要一位專職、無私的黨主席來帶領，而他會是一個專職、無私的黨主席。

卓伯源表示，他要用感恩的心來回饋社會，但是最近我們國家面臨很大的危機，人民正遭受痛苦，午夜夢迴，要為這個國家、這個黨挺身而出，很多鄉親告訴他，國民黨需要有堅強的領導 、國民黨需要改變，所以他挺身而出。特別是這次疫情緊張的時候，感謝出錢出力的每一個人，在政府做不到的情形下，民間的力量辦到了，他也要感謝新北市長侯友宜，在疫情緊張時和他合作，結合彰化旅居美國的鄉親，接洽到莫德納疫苗的總部，獲得莫德納疫苗的同意，能夠支援疫苗；但痛心的是，爭取到的疫苗，被中央政府否決。

卓伯源接著指出，中央政府用盡一切在阻擋疫苗，這個國家已經喪德失德到這種程度，他要提出沉痛呼籲，每一個人都有權利打疫苗，每一個人都能夠不用預約打到自己需要的疫苗，而國家有義務進口國際認證、大家也有信心的疫苗。

卓伯源強調，國民黨一定要勇敢的站起來，國民黨需要有一位專職、無私的黨主席來帶領，而他會是一個專職、無私的黨主席，他不參選2024總統、立委，會盡全心全力來團結全黨，栽培年輕人，同時也要讓黨員對國民黨有信心。並強調，他當黨主席，不強制收黨費，改為樂捐制，同時讓黃復興黨部恢復歷史的光榮，從組發會獨立起來，成為最堅強的團隊。