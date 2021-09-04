台中醫院提供役男公費快篩。(台中市政府提供).

疫情趨緩為保障入營服役群體安全，中央疫情指揮中心宣布9月6日起，實施入營役男應於入營前3日(不含入營當日)公費快篩新制。台中市政府4、5日兩天在衛生福利部台中醫院提供9月6日至8日計5梯次，約800名市籍役男入營前COVID-19公費快篩，確保役男入營服役部隊團體生活安全。

民政局長吳世瑋說，4日首批前往台中醫院進行快篩的役男採檢秩序良好，共同防堵疫情擴散。為配合中央強化役男徵兵處理防疫作為，增加快篩採檢陰性者才能入伍收訓，市府也會依照各梯次流路規劃新兵公費快篩期程，提醒役男接到各區公所徵集令及快篩通知時請攜帶徵集令(入營通知書)及健保卡，依通知日期時間分流到檢。

吳世瑋指出，9月6日起實施快篩採檢陰性者才能入伍收訓，立即影響梯次計有9月6日補充兵第385梯次；9月7日陸軍第133梯次及空軍第077梯次；還有9月8日海艦第031梯次、及海陸第075梯次等5梯次入營役男，約800人，市府立即通知役男分流前往台中醫院進行快篩，讓下周入營役男可順利完成入營作業。

民政局強調，為簡化部隊收訓流程，入營日報到時，請役男檢具經醫療院所加蓋採檢日期及陰性結果的徵集令(入營通知書)或出示健保快易通App篩檢結果，才可報到入營。