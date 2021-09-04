畫作共分為6張圖文，在市區交通號誌控制箱、火車站候車亭張貼。（基市府提供）

馬路最怕出現三寶，近期在基隆街頭的市區交通號誌控制箱、火車站候車亭，可見人氣漫畫家八耐舜子的漫畫，內容呼籲駕駛違規逼車、不當危險駕駛，畫作饒富趣味，讓不少民眾大讚相當有趣。

市長林右昌表示，在現今道路的情況中，常見逼車、擋車、緊急變換車道、閃燈、長按喇叭等行為，這些都是不良干擾駕駛的形式，除違反相關道路安全法規外，很可能引發交通事故。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，此次市府與八耐舜子合作，是漫畫與交安宣傳的跨域行銷，透過八耐舜子繪製輕鬆好玩的連環漫畫，用6張圖文簡單明瞭說明「馬路三寶」，漫畫中還呈現白米甕砲台、暖暖吊橋、球子山燈塔及正濱漁港色彩屋等知名景點，是小小彩蛋之一。

貼文一出，網友紛紛在下面留言表示「這個工商服務很古錐」、「讚ㄚ～史上最有才的基隆市長！」、「宣導交通之餘，駕駛情緒、地方特色盡收，神作品！」。

觀光及城市行銷處提醒民眾，「逞一時之快、貪一時方便」很容易釀成無可挽回的悲劇，今年度交安主題多元宣傳，從「行人×路口」、「自行車×安全」，到「有開車的看過來」，也呼籲民眾別當危險駕駛，讓基隆成為交通安全的友善城市。