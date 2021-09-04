中央流行疫情指揮中心為防堵可能的社區疫情擴散，4日發出110萬筆「細胞簡訊」予8月13日至9月2日曾與確診者軌跡重疊之民眾提高警覺。因不少民眾相當驚訝，桃園市政府呼籲，收到簡訊勿驚慌，無須就醫採檢，如出現症狀可至責任醫院、採檢站採檢。

不少民眾收到簡訊相當訝異，甚至有人收到2封，紛紛上網詢問，「有人收到簡訊嗎？」、「是不是要去採檢了？」

桃園市衛生局說明，民眾如接獲警示簡訊請勿驚慌，做好自我健康監測，若無疑似症狀，持續落實自我健康監測至少兩周，無須就醫採檢；如近期曾出現發燒、頭痛、喉嚨痛、流鼻水等疑似症狀，可至桃園11家責任醫院（林口長庚紀念醫院、衛福部桃園醫院、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院、中壢天晟醫院、北榮桃園分院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院、怡仁綜合醫院、楊梅天成醫院及部立桃園醫院新屋分院），或至南、北2處採檢站採檢（每周ㄧ、三、五上午：中壢區中正公園採檢站、每周二、四、六上午：桃園區中路採檢站）。接受採檢的民眾須在家等待檢驗結果避免外出，確認結果為陰性始可出門活動，而檢驗結果亦可下載「健保存摺快易通APP」（健康存摺）後查詢確認。

衛生局呼籲，為防止疫情擴散至社區，民眾平時仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線0800033355洽詢。