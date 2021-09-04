台北市長柯文哲日前批評政府撲殺走私貓不夠人道，反被批過去對動物有失言言論，甚至還想踹貓，如今又在臉書PO出和貓咪互動的可愛影片，讓市議員陳怡君批評，柯文哲只不過是虛情假意的蹭貓。

位在北市內湖區的動物之家計畫改建，原本要編列5億多元預算，但因地處垃圾山，光垃圾處理費預算就暴增2億多元、達8億元，台北市長柯文哲為此震怒罵哭動保處長宋念潔。但柯今在臉書PO出參訪「貓咪也瘋狂公益協會」的影片，稱動物之家要重新選址，興建後會採「貓狗分離」方式，盼能找到合適之地。

陳怡君質疑，柯文哲上次大蹭走私貓議題，眼看拉不起聲量，現在企圖要使計平反自己聲量，才拍攝愛護流浪貓的影片，但動物之家連選址都是問題，不努力、不用心解決為流浪動物找到新家，反而花力氣拍攝個人形象影片，「這不是虛情假意，什麼才是虛情假意？」

陳痛批，台北市民和流浪動物要的是真心做事的市長，絕非一天到晚拍片作秀的市長，柯文哲連愛護動物都淪為作秀，讓人難以理解。

台北市政府發言人陳智菡對此表示，主要是該協會針對動物保護、動物救援等議題提出建議，北市府才安排市長前往，過往市長也多次傾聽動物團體需求，並非特意拍片營造形象。至於動物之家改建，柯絕對是有心要做此事，目前會先做動物之家中繼，環境比過往好很多，改建一事也會傾聽更多動物團體意見。