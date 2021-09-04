輝瑞/BNT疫苗首批92萬劑已經到貨，預計9月中旬就可望開放施打。由於廣大學生族群已經開學，為防疫情進一步在校園蔓延，BNT疫苗在台將先保留給學生等年輕族群。然而，因為接種疫苗可能面臨的罕見副作用，英國相關單位專家並不建議年輕的健康學生全面接種疫苗。

《路透》報導，不少政界人士與一些科學家擔憂開學後學生重回校園，恐讓疫情更為嚴重，因此為了防止學生就學權益因為疫情而中斷，建議能夠讓更多孩童、學生們接種疫苗，避免感染新冠肺炎(COVID-19)。

英國算是全球疫情相當嚴重的國家之一，根據約翰霍普金斯大學統計，英國確診數逼近7百萬大關，且已有超過13萬人病歿。

報導指出，英國疫苗接種與免疫聯合委員會(Joint Committee on Vaccination and Immunisation，JCVI)指出，若是兒童患有潛在疾病，可能導致他們更容易感染新冠肺炎的話，建議應該要接種疫苗；但是對於身體健康的孩童來說，接種疫苗帶來益處很小，根據JCVI評估，健康孩童接種疫苗的權衡利弊不相上下。

JVCI進一步指出，他們也希望能夠更多了解年輕人接種輝瑞/BNT疫苗後的罕見副作用，也就是心肌炎的相關報告。接種疫苗後出現心肌炎副作用的情況少見，而且症狀通常很輕微，患者也通常會在幾日內康復。

JVCI成員Adam Finn向《路透》透露，雖然接種疫苗有效，且可以預防感染新冠肺炎；但是兒童族群中染疫後出現嚴重病例的數量確實很少。而正是因為對於心肌炎的長期影響還不夠了解，所以JVCI在提出建議時也更為審慎，因為孩童接種疫苗的風險與益處差不多。

從報導來看，英國方面對於是否讓12~15歲孩童全面接種疫苗的政策，還未底定。從專家提出的建議來看，英國針對學生族群採取的疫苗接種策略，可能與與以色列、美國還有部分西歐國家不同調。

在台指揮中心已經確認將BNT疫苗優先保留給12-17歲優先施打、18-22歲可意願登記；此外，由於美國食品藥品監督管理局（FDA）有望通過開放BNT給5到11歲孩童施打的緊急使用授權(EUA)，對此指揮官誰陳時中表示會依據相關資料再作決定。而接種BNT疫苗的常見不良反應是噁心、嘔吐；不常見的不良反應則包含淋巴結腫大、過敏反應（例如皮疹、搔癢、蕁麻疹、血管性水腫）、失眠、肢體疼痛、身體不適、注射部位搔癢；罕見的不良反應則是顏面神經麻痺。全身性嚴重過敏反應、心肌炎、心包膜炎，則屬於目前尚不清楚的不良反應。指揮中心已確認，學生族群要施打BNT疫苗必須要取得家長同意書。