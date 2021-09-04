下周二（7日）將邁入新節氣「白露」，國際天星風水命理專家邱彥龍老師分析，白露期間屬兌卦「澤無水」，是補腎養生的好時機，因此俗諺有白露要吃鴨肉、龍眼或鰻魚補身的說法。在運勢方面，邱彥龍老師分享，在9／7至9／23白露時期，生肖屬羊、猴、龍、鼠的人運氣最旺，會有飛龍在天之勢，不論財運、感情、事業都可好好把握。

▍Top1 羊

屬羊的人之前常有被欺騙、被糟蹋的感覺，等白露節氣一來，終於可以揮別壞運，財運、事業運跟感情運都將大爆發，可趁此機會把工作、員工、合夥人好好整頓一番，只要改變舊有模式，好運將大幅提升，邱彥龍老師表示，「這段時間正財運超旺，要好好把握時機；事業運也超好，有很多好機緣與機會到來，只要積極努力，就能升官又發財。」單身的羊女在這段期間桃花運很旺，猶如萬人迷，可把握長輩、親朋好友介紹的緣分。單身的羊男記得把自己打扮得乾淨、帥氣，秉持著上進心，積極主動追求，心儀的緣分就會接近你。已婚的羊男、羊女則莫忘關懷與照顧另一半，否則小心發生爭吵。

▍Top2 猴

屬猴的人在9／7至9／23期間正財運很強，只要認真努力，荷包絕對滿滿，但要注意不要亂借錢給他人，或者過度揮霍玩樂消費，不然會樂極生悲。在工作上，要小心莫因自己的不信任與懷疑，與事業夥伴心生嫌隙，否則恐會中止合作。單身的猴女容易與從工作上遇到的外國人，或朋友介紹的對象產生火花，單身的猴男也可透過朋友介紹脫單。邱彥龍老師提醒，猴男猴女皆有奉子成婚、超前部屬的現象，但因為情感上不穩定，所以即使結婚也會有離婚的可能；但如果是二婚，白頭偕老的機率反而高。

▍Top3 龍

屬龍的人在9/7至9/23期間，事業運、官運超旺，做事只要積極不拖延，財運就會逐漸到來，但要小心家庭、朋友、房地產的事讓自己情緒低落，建議盡量往好處想，凡事樂觀面對即可解決，會有貴人相助。財運方面，現階段仍有壓力在，若能與志同道合的夥伴們工作，可以轉移焦點、忘掉煩惱。單身的龍女可在工作環境中遇到心儀對象，單身的龍男則可留意朋友介紹的好友，進展會很快速。已婚的龍男、龍女可以和另一半一起工作，互相參與對方事業上的活動，藉此讓感情增溫。

▍Top4 鼠

屬鼠的人在9/7至9/23期間，工作運、感情運、財運吉，容易得到貴人與家人的幫助，感覺越來越順遂，但邱彥龍老師提醒，「財運要管好，會有小人來騙錢，守護好自己的財庫。這段時間會有換工作的想法，但也不是壞事，要多多選擇。」單身的鼠女會有閃電交往的戀情，單身的鼠男可送禮物給心儀對象跟她的父母，可望得到讚賞與好感，但不要給對方太大的壓力，才不會適得其反。已婚的鼠男、鼠女，可以與另一半來個浪漫的約會，或者在房事上增進感情，會有加倍好運的效果。

至於牛、蛇、馬3個生肖，在9／7至9／23的運勢會稍微差一些，邱彥龍老師建議，「這3生肖最好低調行事，調整一下心情，用開心來轉運，就可避災。」此外，牛、虎、兔、羊、豬、雞、鼠7個生肖要注意身體健康，邱彥龍老師提醒，這段期間不要太耗損自己，白露由「丙申月」轉「丁酉月」，是提早檢視自我的好時機，否極才會泰來。

邱彥龍老師表示，9／7當天下午5點52分會正式進入白露，北半球陰氣大於陽氣，這段期間水星落在天秤，成敗皆為水星，要多注意溝通、言語衝突問題，而健康方面，因白露期間人容易缺水，多喝水可保健康。