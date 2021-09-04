See the game-changing cross-domain cross-service concepts the Strategic Capabilities Office and @USNavy are rapidly developing: an SM-6 launched from a modular launcher off of USV Ranger. Such innovation drives the future of joint capabilities. #DoDInnovates pic.twitter.com/yCG57lFcNW — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 3 2021

美國國防部3日公開一部影片，可見「遊騎兵號」（Ranger）無人水面載具（USV）在一次測試中，以甲板上的模組化發射器試射1枚標準6型（SM-6）多功能飛彈，強調相關概念將「改變遊戲規則」。

根據美國國防部公布的影片，「遊騎兵號」在甲板上攜帶數個測試用的貨櫃，並在航行到測試海域後，實際試射1枚SM-6飛彈。美國國防部強調，海軍和戰略能力辦公室（SCO）正迅速發展此跨領域、跨軍種的新作戰概念，未來將「改變遊戲規則」。

新聞網站「The Drive」指出，SM-6不僅能用於對抗航空機、反艦飛彈、巡弋飛彈、彈道飛彈，甚至未來極音速飛彈等空中目標，還具備打擊陸地或海上目標的能力，連美國陸軍都選擇其作為陸基長程打擊火力的一環；能用無人水面載具成功試射，將讓美國海軍的無人艦隊計畫向前邁進一大步。

另外，「遊騎兵號」此次使用的模組化發射器，非常類似先前用於試射陸基戰斧巡弋飛彈的發射器，代表其應能適用於多種不同的武器，且裝設方式相對簡單，能部署於各式無人船艦，以及有人的補給艦、海岸防衛隊巡邏艦，甚至徵招來的商船之上，有利於美軍實現分散式殺傷（Distributed Lethality）概念。

「遊騎兵號」是1艘實驗用的大型無人水面載具（LUSV），與姊妹艦「牧羊人號」（Nomad）相同，是由商用快速補給船改裝而來，擁有用來裝載貨物的寬大空間，適合擔當各種測試任務，目前隸屬於美國海軍和戰略能力辦公室合作的「幽靈艦隊大君主計畫」（Ghost Fleet Overlord Program）。