國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，預計將聚焦兩岸、美中台關係，以及2022、2024年選戰布局等議題。被媒體問及若當黨主席後，如何看待大陸執政當局發賀電，4位黨主席參選人分別給出看法。

《聯合報》媒體人提問。(圖/中時新聞網)

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

【LIVE直播】國民黨主席辯論會登場！ 4黨魁候選人首同台交鋒激辯｜2021.09.04

《聯合報》提問，江啟臣要當造王者，江主席如何證明你是強者，才能當造王者？朱立倫提到2024，說要當最強領導人，但2024如果上演和台北市長柯文哲，民進黨籍副總統賴清德同框之戰，朱立倫會不會閃避，會是最後贏家和勝出者嗎？張亞中和卓伯源，如何看待江啟臣和朱立倫說要當造王者？此外，兩岸交流部分，若當選國民黨主席，大陸執政當局發賀電，4位參選人會希望收到還是不希望收到？如果當主席，沒收到賀電，是代表甚麼意義？

首先，張亞中表示，國民黨要團結，2016年輸了250萬票，2020輸了3百萬票，國民黨有天王，但民進黨也有天王，而且比國民黨更有資源，更不要臉，必須要有一個東西讓百姓感動，且一定要重大到讓民眾調整步伐，這東西就是「兩岸和平」，國民黨要談和平，朱立倫、江啟臣兩岸論述能為兩岸帶來和平嗎？不可能的，那叫和稀泥，兩岸還是敵對，國民黨還是被民進黨壓著打，他認為，國民黨要贏，必須要全黨大團結+兩岸和平論述。

張亞中重申，我當黨主席，會辦一個非常公正的初選辯論會，如果總統參選人誕生後，把黨主席權力無條件交給黨主席指揮，我不是當造王者，一個有完全權力的總統候選人，加本黨團結+和平大論述，這才是國民黨的勝利方程式。對於賀電問題，張亞中說，當然希望習主席能發賀電，這不是對我個人，而是國共長久的兩岸交流發展，甚至簽和平備忘錄，就像我過去要捐1000萬劑疫苗一樣，我不怕被別人抹紅，為了蒼生、和平，何懼之有？國民黨要勇敢向前走。

國民黨黨主席 江啟臣。(圖/中時新聞網)

江啟臣則表示，2016、2020連續兩次敗選，我們輸怕了，2020幾位好同志、好同事落選，國民黨敗選，不是因為國民黨沒強者，我們當然有強者，而是制度出問題。要有一套公平公正的制度，必須黨員參與，必須結合民意，一個清清楚楚初選制度，讓想挑戰2024的人都能公平參與，黨中央扮演的角色，所為造王就是助王，讓整個過程能非常順利，更何況，能代表國民黨最強候選人出現，絕對不能讓他孤軍奮戰，黨中央和黨主席必須統合黨內所有力量，甚至社會資源力量，讓最強候選人當選，不能讓其孤軍奮戰，過去的例子已經讓我們得到很多教訓，不能重蹈覆轍，2024有不能輸的壓力。

對於大陸共產黨賀電，江啟臣表示，賀電發不發，他認為，彼此相互尊重，正面看待，樂觀其成，江啟臣強調，有無賀電並不影響路線，那個路線就是「捍衛中華民國」。

卓伯源表示，2024是黨主席團結全黨的榮耀時刻，這時就需要專職無私的黨主席，專職才能展現領導力，無私才能團結全黨打敗民進黨，「民進黨治國無能，選舉全奧步」，大家也能看到在過去兩次選舉，民進黨操弄民調，讓國民黨在整個選舉一敗塗地，也因此，國民黨需要專職無私黨主席，能海納百川，把所有能戰勝民進黨的人才團結在一起，包括朱立倫、侯友宜、趙少康、盧秀燕、韓國瑜，有一位專職無私黨主席帶領國民黨選贏2024，絕對是種中之重，如果選黨主席只是做為選總統跳板，屆時2024很可能會出現球員兼裁判，讓不是最強的候選人出線，國民黨夢魘重新出現，絕對是大家不願看見。

對於大陸當局發賀電，卓伯源表示，國民黨是國際政黨聯盟政黨，因此政黨交流很重要，我當黨主席，會開大門走大路，包括中國共產黨，跟各政黨達成共識，為和平而努力。

國民黨主席參選人 朱立倫。(圖/中時新聞網)

朱立倫表示，兩岸關係是重中之重，對於張亞中的方案，朱立倫表示，前AIT主席卜睿哲新書，提到亞中兄提的方案，在台灣幾乎沒人支持。

國民黨若沒能獲得主流民意支持，中國共產黨不會理國民黨的。朱立倫認為，要成為造王者必須是有步驟的，如果現在還是這麼弱，誰還給國民黨機會？前有這麼鴨霸的民進黨，後有民眾黨，如果明年2022選不贏，就絕對沒有2024，不要欺瞞自己。對於如何整合地方，朱立倫說，我走遍台灣，明年要推出一系列最強縣市長，2022贏了，2024強的國民黨才能成為造王者，過去的紛紛擾擾，我才是受害者，秉持前總統蔣經國先生「無私無我的奉獻精神」，統領國民黨對抗民進黨，整合各地方打敗民進黨，2022贏了，2024才能推出最強候選人，只要是最強候選人，我求都把他求來。