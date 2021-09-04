與確診機師有「密切接觸」， 29歲空姐全家緊急PCR。（示意圖／Shutterstock）

更新內容18:00)長榮機師染疫疫情延燒到中市，目前已知3名機師接觸者2名空服員設籍台中，其中1人已在北部隔離檢疫，唯2人還有9名同住家人，中市衛生局在接獲通報後已將10名接觸者及家接者同住家人一起移至集中檢疫所隔離並採檢。

長榮三名機師染疫，不但一人確診是Delta病毒，還有一人傳染給兒子，經中央流行疫情指揮中心疫調，三名機師密切接觸者及其同住家人都必須隔離採檢，台中市衛生局4日獲通知，中市有一名仍在自主健康管理期間的29歲空服員被匡列為遭長榮開除確診機師（案16120）職場接觸者，經衛生局調查其同住家人有2人。

據悉該名29歲女空服員曾打過兩劑AZ疫苗，此次出勤返回台中入境採檢PCR也是陰性，目前在在加強版的自主健康管理期間，因被匡列為

案16120職場接觸者，台中市衛生局依規將其同住父母一起匡列採檢，並將三人移至集中檢疫所隔離檢疫。

另，中央流行疫情指揮中心也通報自主健康管理期間趴趴走的機師（案16119）職場接觸者還有1人設籍台中，該空服員人目前在北部隔離檢疫，其PCR採檢為陰性，但他在台中有7名同住家人，台中市衛生局接獲通知後也依規定將其同住家人移至集中檢疫所檢疫並進行採檢。

台中市衛生局強調，目前中市尚無確診機師足跡，對於匡列1名接觸者、9名接觸者同住家人都已安排入住集中檢疫所隔離採檢，第一次PCR採檢預計5日出爐，依照中央流行疫情指中心規定，入住檢疫所後第5天還要再採檢一次。

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