國民黨主席辯論會登場！

國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

在最後結論階段，朱立倫希望，選後要團結大家，一起努力，全球都在看，國民黨中心理念是正藍思想，孫中山大公無私、天下為公，蔣經國愛台為台、無私無我、捍衛民主自由。朱立倫直言，沒有深藍、淺藍、花木蘭，每一位都是戰鬥藍，不要怕不要質疑，我們是必勝藍，2022、2024要必勝。但也要告訴全民，我們要準備好，包括藍軍大智庫，把影子內閣做起來，讓民眾了解每一項政策都要準備好。針對疫苗政策，朱立倫主張說，BNT3000萬劑若不來，要發起公投。

朱立倫強調，他從來沒有忘記自己來自民間，他是軍人子弟，不怕戰鬥，回到自我，就是朱立倫。他當選主席，在每一個角落跟大家一起戰鬥，只有一個目標，國民黨要強、要贏，為中華民國、為台灣，我們要贏。