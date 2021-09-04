建設屏東再加碼！行政院長蘇貞昌4日視察屏東高鐵特定區預定地時，不僅承諾加速推動屏東科學園區、屏東科技產業區，還將擴大規畫屏東運動休閒園區及雙語實驗學校，讓屏東擁有全台離高鐵最近的國際級棒球場，對此，屏東縣長潘孟安感謝並自信道，不出10年，屏東高鐵特區將蛻變成為現代化城市。

高鐵確定南延屏東後，周邊屏東科學園區、屏東科技產業園區陸續啟動相關擴區、招商等作業，加上屏縣府爭取設置國際級運動休閒園區，進而形成「屏東高鐵特定區」，而蘇貞昌4日率經濟部、科技部、教育部、交通部等相關部會到現場視察，與屏東鄉親報告進度及未來屏東發展。

行政院團隊在報告中指出，屏東科學園區已於今年7月完成可行性評估，預計年底籌設辦公室，明年7月招商，可望創造5400個就業機會及每年360億產值，而為因應未來高階人力需求，也將在特區內設置雙語實驗學校培育人才。

至於屏東科技產業園區也計畫擴大場區，預計2003年5月完工，但今年底就會啟動招商作業。

而屏縣府則在會中提出，縣府從3年前就開始規畫屏東縣運動休閒園區，第1期工程9.8公頃預計施做國際級棒球場，縣府規畫可容納1萬席座位的球場，盼把屏東的大武山、原住民、棒球等元素融入設計，工程款約需21.6億元，若擴增外野看台區可增加至1萬5000個座位，經費則增至24億元，需要行政院支持。

對此，蘇貞昌一口允諾縣府的請求，他說，屏東國際級棒球場將會是全台離高鐵最近的棒球場，堪稱高鐵直達，且它不僅要設計成可容納1萬5000人以上的A級棒球場，還要設置練習用球場。

對於蘇貞昌的建設承諾，潘孟安說，很感謝行政院團隊已陸續啟動高鐵特定區相關作業，更要謝謝蘇揆又額外送了雙語實驗學校、A級棒球場的大禮，未來融合產業、生活、教育、體育、文化，不出10年高鐵特定區將會改觀，帶領屏東邁向另一個百年建設的里程碑。