很多人喜歡在家中擺設魚缸，有的僅為了賞心悅目，並無特別要求，但大部分人總希望能為自己帶來好運。俗語說：「遇水則發」、「山管人丁水管財」，若放魚缸的目的是為了求財，則其學問多矣！通靈大師江嘉葉特別列出4點提醒擺放魚缸要注意事項。

1、魚缸以長形或圓形為宜，避免三角形（屬火）或不規則形。其大小應與擺放場所、位置搭配。台灣尤其北部地區，天氣多陰雨潮濕，魚缸不要太大。

2.魚缸的高度，水面切莫高過成人的心臟（水剋火），亦不可低過膝部（腳踏不發）。

通靈大師江嘉葉提醒擺放魚缸要注意那些事項。（圖／江嘉葉提供）

3.剛開始飼養時，魚類以小型生命力強者為佳，先來進行養氣，勿養貴重嬌嫩不易照顧的品種。至於數量、種類、尺寸顏色等，各門各派說法不一。有喜此忌彼者，有合命五行者，有宜單不宜雙或相反者，有合河洛之數及顏色者，有講究相生相剋者，有不可某一式樣者，見仁見智，莫衷一是。亦有許多穿鑿附會，毫勿義理者，大可不必在乎。建議找個心情愉快的日子，到水族館挑選自己看來耀眼漂亮，合乎喜好的種類和數量即可。

4.水質保持清潔乾淨，最好有過濾裝置，充分提供足夠氧氣，缸內循環水流出水方向或水車轉向，宜往屋內不要向外。過濾裝置及水流聲不可太大過於吵雜。台灣都市中的自來水皆含有消毒成分，恐有礙魚類生存，最好能將自來水靜放二天後再使用。換水時，勿將魚缸內的水全部倒掉，宜留四分之一左右，再加入新水，魚兒們才不會水土不服。

★民俗說法，僅供參考。