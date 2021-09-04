北京政府協調國企入股？滴滴：不實消息 18:222021/09/04 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 滴滴：外媒稱北京市政府協調國企入股為不實消息。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國線上叫車巨頭滴滴出行4日在官方微博稱，目前正積極全面配合網路安全審查，外媒關於北京市政府協調有關企業入股滴滴的傳言為不實消息。 此前，彭博社報導稱，北京市希望將滴滴納入國家控制，讓中國國企收購滴滴股份。北京市政府提議的核心是重新獲得對滴滴的控制權，尤其是滴滴手上數據的控制權。據初步建議，北京首旅集團旗下的首汽集團等中國國資背景公司將收購滴滴的股份。其他正在考慮的方案包括上述企業獲得名義上的股份，同時獲得具有否決權和一個董事會席位的所謂「黃金股」。 京交所新股 首日不限漲跌幅 倫敦橋倒塌了 英女王駕崩因應計畫曝光 #滴滴 #國企 #北京市政府 #外媒 #入股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自民黨總裁選舉3雄搶接班 04:102021/09/04 焦點要聞 許勝雄：以對方立場思考 互信才能溝通 04:102021/09/04 產業財經 BNT施打順序爭議 林濁水：政府失信、國之不幸 11:082021/09/04 政治 嚴守邊境 民航局要求國籍航空盤點、落實防疫措施 14:592021/09/04 生活 王毅和伊朗新任外長通電話：中伊願加強協調 助阿富汗早日走出困境 11:172021/09/04 兩岸 赤崁文化園區停蓋地下博物館 地方嘆可惜 13:202021/09/04 生活 內需消費股 活水到了！政府祭出振興券、研擬加薪… 16:002021/09/04 財經 滴滴澄清北京官方協調企業入股 傳言不實 15:412021/09/04 財經 Delta突破性感染頻傳 多為打AZ 04:102021/09/04 焦點要聞 坐以待斃的減碳部署 04:102021/09/04 時論廣場 Time for Taiwan線上台灣館開館 跟著基隆館體驗海港風情 14:062021/09/04 生活 兩岸熱門新聞 史話》宋美齡抱得新疆歸──蔣介石與新疆1945（五） - 兩岸史話 - 言論 雙減骨牌效應？陸英語補習班愛貝斯總裁捲5萬學員8.8億學費跑路 - 兩岸 俄外長拉夫羅夫：中國正在基於西方規則博弈場上戰勝美國 - 兩岸 名家觀點》柳楊：明星橫空出世 吳亦凡洗白瘋狂舉動令人無語 - 兩岸 歐洲調整供應鏈 影響對中政策 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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