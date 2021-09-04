中國線上叫車巨頭滴滴出行4日在官方微博稱，目前正積極全面配合網路安全審查，外媒關於北京市政府協調有關企業入股滴滴的傳言為不實消息。

此前，彭博社報導稱，北京市希望將滴滴納入國家控制，讓中國國企收購滴滴股份。北京市政府提議的核心是重新獲得對滴滴的控制權，尤其是滴滴手上數據的控制權。據初步建議，北京首旅集團旗下的首汽集團等中國國資背景公司將收購滴滴的股份。其他正在考慮的方案包括上述企業獲得名義上的股份，同時獲得具有否決權和一個董事會席位的所謂「黃金股」。