有些人善於做傾聽者，當別人在表達自己的想法時，他們多數都是聽對方說，很少發表自己的意見，但並非他們沒有主見，而是他們懂得尊重他人，《搜狐網》近日分享3個就算自己有煩惱，或是有很多想法時，他們反而會將他人的意見擺第一的星座。

1.巨蟹座

水象星座的巨蟹座個性善解人意，他們外表看似非常堅強，但內心其實很脆弱，他們很少將煩惱跟別人說，反而選擇自己慢慢消化，也經常是一名傾聽者，幫朋友排解煩惱，而且巨蟹座非常尊重別人的想法，當他人在表達意見時，巨蟹座絕不會打斷對方，討論時遇到意見相左的情況，他們反而會以別人的看法為主。

2.射手座

射手座外表看似很花心，但他們待人有風度，且素養非常好，無論面對什麼人，他們都會給予對方尊重，在與射手座交流的過程中，能發現他們會給人一種舒服的感覺，因為他們會營造出安心的對話氛圍，讓說話者能自然而然的表達想法，同樣的他們也很少表達自己的意見，主要是不想與人起衝突，或影響別人的情緒。

3.摩羯座

摩羯座有著嚴重的強迫症和選擇困難，不過他們卻很善於聽取別人的意見和建議，摩羯座很少只顧著表達自己的意見，即使感到糾結又無助時，他們也絕不會將自己的情緒遷怒於他人，而是默默的承受，與別人的意見不一致時，摩羯座也會尊重別人的想法。