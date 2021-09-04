大陸女星趙薇一夕之間消失，代表作品也被除名，行蹤至今成謎，從她遭到大陸官方封殺後，網路上也瘋傳下一波可能被清算的名單，其中一份「限籍令」中出現多名大咖，樂壇天后孫燕姿也在上面，令粉絲相當震驚；不過，孫燕姿的經紀公司稍早對此回應，強調只是「不實傳言」。

近期在頂流女星趙薇出事後，微博突然瘋傳一張限籍令名單，寫到「國家廣電總局出台限籍令，開始限制外國國籍明星」，名單上包括劉亦菲（美國籍）、謝霆鋒（加拿大籍）、孫燕姿（新加坡籍）、韋唯一（德國籍）、王力宏（美國籍）、張鐵林（英國籍）、李連杰（新加坡籍）、趙又廷（加拿大籍）和台灣歌手潘瑋柏（美國籍）。

有專業網友整理被點名下一波可能被封殺的藝人名單。(圖/ 摘自微博)

除了該名單，也有不少專業網友統整可能被列入「黑名單」的藝人，一些大咖都被點名，讓各個明星的大陸粉絲都很緊張，擔憂再也無法在家鄉看到男神女神們公開表演。

天后孫燕姿在華語歌壇影響力極大，多首經典歌曲也是許多歌迷從小聽到大，歷久不衰，因此疑似被列入「封殺名單」，掀起網友熱議；不過，在孫燕姿被列入黑名單的消息瘋傳後，其所屬經紀公司稍早已做出回應，近日網路瘋傳的言論是「不實傳言」。