清水區青農洪誠謙生產的「玉饡木耳露」等農特產品，於現場展售；因品質優良獲得消費者有口皆碑。（陳世宗攝）

中秋佳節將屆，台中市政府推廣優質農特產品4、5日兩天，於南屯區台中花市舉辦「台中蜂華‧蜂華再現」國產蜂蜜暨中秋好禮行銷活動。農業局長蔡精強說，除有專家嚴選的蜂蜜、「梨中之冠」高接梨、還有滋味鮮爽的梨山茶，樣樣優質新鮮，歡迎民眾多加選購。

蔡精強說，台中市養蜂集中在大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里、和平及豐原等8區，由農會輔導成立養蜂產銷班，「台中蜂華」國產蜂蜜就是由辛苦的蜂農所生產的眾多蜂蜜中精心挑選而出，產品經生化檢驗均符合CNS國家標準，並經專家嚴格評鑑所選出，提供高品質的國產蜂蜜供消費者選用。

蔡精強指出，台中市高接梨由果農運用梨穗嫁接技術，使亞熱帶地區也能生產溫帶高品質水梨。為保證高品質的高接梨果，農業局輔導農會引進高科技儀器「自動光感應水果品質選別機」進行選別，糖度在11度以上，果形、色澤、含水度等都達一定水準以上，每一顆高接梨絕對是梨中之冠。

農業局說，梨山茶區位於海拔1800至2500公尺的高地，日夜溫差大、水氣充足，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹最佳環境，香氣清揚，略帶花果香，滋味清醇鮮爽；參賽茶葉須通過農藥殘留篩檢，由農會嚴格控管、統一包裝並加貼防偽標籤，讓消費者安心選購優質梨山茶。

蔡精強強調，活動現場集結大台中優良農特產品，將今年台中品質最好的龍眼蜂蜜、水梨、紅龍果、梨山茶、蔬菜等優質農特產品推薦給台中市民；活動現場還規劃樂團表演、親子趣味遊戲、花草組合盆栽DIY等活動，邀請民眾以最愉悅、甜蜜的心情，感受「台中蜂華」美好的蜂蜜世界。