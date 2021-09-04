移民署表示將協助楊女取得相關國籍。（本報資料照片）

36歲越配楊氏紅娘控訴，2004年來台「嫁給」許姓男子，不料許早就已婚，5年後她遭許的原配提告假結婚，楊女無法取得台灣身分證，申請越南國籍也沒下落，哀嘆成為無國籍人球，在台無助飄流。

針對楊女困境，移民署4日表示，多年前經專勤隊查訪了解後，已協助楊女取得在台居留權，相關健保及工作權均受保障，對於這類急切於想要回復原國籍的越南配偶，移民署已向越南駐台代表處反映，請他們積極協助處理。而楊女日後如符合國籍法歸化各項要件，可再申請歸化國籍。

楊女表示當年她19歲，透過跨國婚姻仲介，被長他15歲的台灣許姓男子相中，並在越南餐廳舉行公開婚宴，之後在當地辦理結婚登記，2004年9月楊女放棄越南國籍來台，前往桃園大園區丈夫經營的一家汽修廠工作。

丈夫當時騙她有一任前妻，離婚後帶著2個女兒，當時工廠還有1名劉姓女子當會計，後來她才知道劉是原配，她只是「小三」，劉女並在她要申請身分證時，舉發假結婚。

楊女自2015年起申請恢復國籍至今長達6年未果，在台灣又無法取得身分證，讓她感受到相當無奈，感嘆：「誰能幫幫我？」

對此移民署表示，楊女來台後，因司法機關認定楊女與國人配偶重婚，所以婚姻無效，也就無法許可其歸化。楊女在等待返國期間，移民署考量她的狀況，已核給居留證，讓她可在台居留，並協助楊女生活相關事宜。

移民署進一步說明，早期國籍法規定，申請歸化我國國籍，須先放棄原國籍，如果申請歸化因故未獲准，又無法即時回復原國籍，就可能暫時成為沒有國籍的狀態。

但國籍法2016年12月21日修正後，改為在歸化我國國籍後1年內，喪失原國籍即可，不會再有因申請歸化成為無國籍狀態。另依入出國及移民法規定，外國人在喪失原國籍，尚未取得我國國籍期間，可依入出國及移民法第26條規定，申請外僑居留證，移民署將全力協助楊女，除保障在台居留權益外，儘早取得國籍。