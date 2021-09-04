彰化家扶中心4日員林服務處舉辦「彰化家扶獎助學金頒獎典禮 」，近100名家扶就讀國立大學的新生與在學生代表出席典禮。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心4日員林服務處舉辦「彰化家扶獎助學金頒獎典禮 」，近100名家扶就讀國立大學的新生與在學生代表出席典禮。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心4日員林服務處舉辦「彰化家扶獎助學金頒獎典禮 」，近100名家扶就讀國立大學的新生與在學生代表出席典禮。（吳敏菁攝）

疫情衝擊，彰化家扶歷經史上最困難的募款難關，為了趕在開學頒發獎助學金，用盡各種辦法，得到溫暖回響，順利發出750萬元，其中還加碼給給無處打工賺取學費又離鄉的國立大學約195萬多元，今天100多位學子出席領獎，分享上進的故事，激勵人心。

彰化家扶中心主任王震光表示，2021年是家扶在921大地震經濟蕭條後，募款最艱難的疫情年，幸好最後還是突破了逆境，縣長王惠美、知名藝人、歌手、民代及許多領域的公眾人物拍攝宣傳影片，喚起愛心，持續支持彰化家扶助學脫貧計畫，還加碼發放無處打工的家扶大學生補貼學費、生活與房租費的助學金。

今年彰化家扶有許多孩子在逆境及疫情嚴峻下仍金榜題名，考上國立台大、清大、交大、成大、台科大、台北科大等第一志願，學子分享奮鬥的心路，藝人米可白更貼心地錄製鼓勵影片為在場大學生打氣。企業也加碼再提供43台的平板電腦獎勵家扶就讀國立大學的孩子用功學習。

考上中央大學英美語文學系瓈文來自單親家庭，小五爸爸意外過世，媽媽是新住民，以凌晨派報收入肩負起家計重擔，她一心想著幫媽媽減輕負擔，考上理想中的英美語文學系，希望練好語文，開拓視野。

家慶高中畢業後考取國立台灣大學經濟系，但一直以資工領域為學習第一目標，早晚待於圖書館內埋頭苦讀，但轉系考試並不順利，多次失敗，升大四如願轉入台大資訊工程學系，大四下學期之學業平均分數高達96.7分，預計大五學年結束後即可取得學位。家扶孩子身處逆境，卻不放棄心中理想，激勵許多學子立定目標，勇敢向前。