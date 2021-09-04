國內近年吹起露營風潮，越來越多人喜歡開車旅行，平時代步也許轎車、運動休旅車就夠用，但是一趟長途旅程就是車輛實用性的大考驗，不僅要讓乘客坐得舒適，還要有足夠的行李載運空間，除了MiniVan外，自商用車衍生而來的商旅車是時下最夯的話題車種。

今年福斯商旅（Caddy Maxi）、福特六和（Tourneo Connect旅玩家）、寶嘉聯合（BERLINGO）都引進同級距新車，重點是，這些新一代車款採用轎式底盤，並且提供更貼近轎車的操控感受，對乘客來說，商用車硬調的震動也被弭平，取而代之的是平穩舒適，滑門設計方便上下車，大面積車窗帶來寬闊視野、獨立座椅可調整不同坐姿，還有置物、充電等等貼心設計，平常用來做生意，假日休閒旅遊更加稱職。

福斯商旅Caddy車系已擁有近40年歷史，最新一代Caddy Maxi採用福斯家族MQB轎式底盤、全新數位科技化座艙、全新複合式圈狀彈簧後懸吊系統，以及新世代線傳式雙離合器變速系統，排檔桿造型從可供握持的桿身轉變為體積更小的撥桿，也是目前VW Golf、Audi A3、PORSCHE 911等車款相同的造型。Caddy Maxi有Caddy Maxi TSI Life、Caddy Maxi TDI Life兩款選擇，售價分別為122.8、132.8萬元。

Caddy Maxi配置全新LED頭燈組、全天候輔助照明燈內含彎道照明功能，結合前保桿幾何設計的下氣霸，塑造出科技與年輕質感，0.30超低風阻係數不僅可降低油耗、風躁聲，高速行駛能更加有效控制、平穩運行。坐上駕駛座，眼前儀表控台更具未來感，8.25吋觸控螢幕原廠影音系統，結合APP-Connect手機多媒體連結功能；三幅式多功能方向盤也整合行車資訊控制、多媒體系統控制，以及IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統設定等等。

Caddy Maxi提供TSI Life及TDI Life兩種動力選擇，前者搭載1.5L TSI渦輪增壓汽油引擎（最大動力114ps/22.4kgm），同時配置ACT汽缸歇止功能，後者為2.0L TDI渦輪增壓柴油引擎（最大動力122ps/32.6kgm），擁有20.2 km/l出色的平均油耗表現。車系更導入福斯集團最新「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，整合全速域ACC主動式車距調節巡航系統具備Stop & Go功能，前車減速靜止情況下，ACC系統可等待10 秒，如前車再次起步則可自動跟上，相當便利。

此外，CITROEN BERLINGO提供LIVE+MT6、FEEL、XTR等3款車，售價分別為110.8、121.8至130.8萬元，車內可依用車需求靈活變化座椅配置，依照車型而異可搭配60/40分離或3張獨立式座椅，承載家人與朋友多達5至7人，座艙設計充滿法式浪漫風情，1.5L BlueHDi渦輪增壓柴油引擎具130hp/300Nm最大動力輸出。

Frod Tourneo Connect旅玩家提供玩心版（接單生產）、玩樂版及玩咖版等3款，售價分別為104.8、106.8、119.8萬元，採轎式底盤設定，搭載前麥花臣、後扭力樑懸吊結構，展現前、後座乘客沉穩舒適行路質感，1.5L EcoBlue渦輪增壓柴油引擎，符合歐洲最新6.2期環保法規，擁有120ps/27.5kgm最大動力輸出。

Caddy Maxi駕駛艙頂篷有置物空間，副駕駛座可向前摺疊。（陳大任攝）
Caddy Maxi駕駛艙頂篷有置物空間，副駕駛座可向前摺疊。（陳大任攝）

Caddy Maxi中控台設計平整簡約。（陳大任攝）
Caddy Maxi中控台設計平整簡約。（陳大任攝）

Caddy Maxi排檔桿已大幅縮小。（陳大任攝）
Caddy Maxi排檔桿已大幅縮小。（陳大任攝）

Caddy Maxi置物設計非常多元。（陳大任攝）
Caddy Maxi置物設計非常多元。（陳大任攝）

Caddy Maxi車門置物設計。（陳大任攝）
Caddy Maxi車門置物設計。（陳大任攝）

Caddy Maxin各式控鍵改為觸控方式。（陳大任攝）
Caddy Maxin各式控鍵改為觸控方式。（陳大任攝）

Caddy Maxi停車輔助功能會顯示導引線。（陳大任攝）
Caddy Maxi停車輔助功能會顯示導引線。（陳大任攝）

Caddy Maxi多功能方向盤。（陳大任攝）
Caddy Maxi多功能方向盤。（陳大任攝）

Caddy Maxi前座椅背附加有活動式小餐桌。（陳大任攝）
Caddy Maxi前座椅背附加有活動式小餐桌。（陳大任攝）

Caddy Maxi空調出風口附充電插孔。（陳大任攝）
Caddy Maxi空調出風口附充電插孔。（陳大任攝）

Caddy Maxi側滑門方便上下車。（陳大任攝）
Caddy Maxi側滑門方便上下車。（陳大任攝）

Caddy Maxi輕量化座椅可輕鬆調整。（陳大任攝）
Caddy Maxi輕量化座椅可輕鬆調整。（陳大任攝）

Caddy Maxi行李廂空間變化。（陳大任攝）
Caddy Maxi行李廂空間變化。（陳大任攝）

Caddy Maxi全新設計的車尾燈造型。（陳大任攝）
Caddy Maxi全新設計的車尾燈造型。（陳大任攝）

CITROEN BERLINGO車內可依據用車需求靈活變化座椅配置。（陳大任攝）
CITROEN BERLINGO車內可依據用車需求靈活變化座椅配置。（陳大任攝）

Frod Tourneo Connect旅玩家提供玩心版採轎式底盤設定，展現前、後座乘客沉穩舒適行路質感。（陳大任攝）
Frod Tourneo Connect旅玩家提供玩心版採轎式底盤設定，展現前、後座乘客沉穩舒適行路質感。（陳大任攝）

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